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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek.

Asayiş 15.08.2022, 00:51
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek.

Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önünde, Romanya’dan Libya’ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı ‘Manassa Moon M’ adlı kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörleri ile ‘KEGM-9’ botu sevk edildi. Yedeklenen gemi, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.

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