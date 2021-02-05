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Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
Çanakkale Boğazı, kalkan sis bulutlarının ardından yeniden çift yönlü gemi trafiğine açıldı.
Asayiş 05.02.2021, 17:17
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Çanakkale Boğazı, kalkan sis bulutlarının ardından yeniden çift yönlü gemi trafiğine açıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü sabah saatlerinde Kuzey ve Güney’den girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını bildirilmişti.Kalkan sis bulutlarının ardından Çanakkale Boğazı saat 16.45’te yeniden çift yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.