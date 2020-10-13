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Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TEK YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILAN ÇANAKKALE BOĞAZI TEKRAR AÇILDI.
Asayiş 13.10.2020, 14:22
Olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişine kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışın ardından Çanakkale Boğazı, Marmara istikametinden Ege istikametine saat 12.20 itibariyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Saat 14.00 itibariyle transit gemi geçişi çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.
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