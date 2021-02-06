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Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Boğaz bugün saat 11.00 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.
Asayiş 06.02.2021, 11:50
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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Boğaz bugün saat 11.00 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.
Çanakkale Boğazı, dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran sisle birlikte görüş mesafesinin azalması nedeniyle akşam saat 21.30’da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Boğazdaki yoğun sisin etkisini yitirmesiyle birlikte Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.