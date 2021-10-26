Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu’na kim ne söylüyorsa yanlışa düşürüyor, komik duruma düşürüyor"
Çanakkale açılarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bot ile sürüklenen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 26.10.2021, 10:08
Çanakkale açıklarında lastik bot ile sürüklenen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası veren ve sürüklenmeye başlayan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.