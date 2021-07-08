Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesi açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde biri çocuk toplam 5 kişinin bulunduğu 18 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-4’ botu ile yedeklenerek Kemer/Biga Limanı’na emniyetle yanaştırıldı.