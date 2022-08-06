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Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Asayiş 06.08.2022, 01:52
Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.