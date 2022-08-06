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Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Asayiş 06.08.2022, 01:52
Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

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