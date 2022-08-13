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Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Asayiş 13.08.2022, 17:48
Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında sürüklenen ve içerisinde 1 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.