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Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Asayiş 10.08.2022, 17:01
Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-1 botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.