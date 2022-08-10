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Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Asayiş 10.08.2022, 17:01
Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-1 botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

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