Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisinde sörvey çalışması yapılacak.

Ukrayna’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkisinde karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki ’Yalıkoy’ isimli kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KEGM-9 Botu sevk edildi. Gemide, sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek.