Çanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı olayda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-28 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 70 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.