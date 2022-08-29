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Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 29.08.2022, 21:56
Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 Ağustos saat 05.55’te yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yelkenli tekne içerisindeki 51 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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