Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları TCSG-61 ve TCSG-905 tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.