banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil!
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!

Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’de, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 27.04.2021, 03:43
Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’de, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında 24 Nisan Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?