Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Küçükkuyu’da karaya çıkartılarak işlemlerine başlanıldı.