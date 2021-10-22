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Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışırken yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 22.10.2021, 16:58
Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışırken yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kabatepe Limanı’nın 1,5 deniz mili uzaklığında motor arızası veren lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgeye, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına ait Gökçeada’da konuşlu TCSG-91 ve TCSG-903 Botlar ile Akbaş/Eceabat’ta konuşlu Kontrol Bot 4313 gönderildi.

Yapılan kontrollerde 15’i erkek, 6’sı kadın, 13’ü erkek çocuk ve 4’ü kız çocuk olmak üzere toplamda 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, TCSG-903 Bot üzerine alındı.

Kabatepe Limanı’na getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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