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Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında, 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 31.08.2022, 20:28
Çanakkale açıklarında, 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 30 Ağustos saat 05.30’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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