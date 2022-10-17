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Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı
Çanakkale’de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 17.10.2022, 20:20
Çanakkale’de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.
Olay, Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, toplam 24 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.