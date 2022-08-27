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Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 27.08.2022, 18:21
Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 Ağustos saat 02.40’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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