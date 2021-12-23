Çanakkale açıklarında 143 düzensiz göçmen ve 6 kaçakçı yakalandı

Çanakkale açıklarında 143 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 22 Aralık Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından takibi yapılan balıkçı teknesinin içerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu balıkçı teknesini durdurarak içerisinde yaptığı arama 143 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısını yakaladı.

143 düzensiz göçmen tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 6 göçmen kaçakçısının işlemleri devam ediyor.