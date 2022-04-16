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Çamura saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
Elazığ’ın Palu ilçesinde çamura saplanan bir inek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Asayiş 16.04.2022, 17:38
Elazığ’ın Palu ilçesinde çamura saplanan bir inek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Palu ilçesinde otlayan bir inek çamura saplandı. Çamura saplanan ineği gören vatandaşlar yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.