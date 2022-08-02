Çamur altında kalan işçiye gözü yaşlı veda

Manisa’nın Soma ilçesinde yer üstü maden sahasında şlam (çamur) havuzunun çökmesi sonucu çamur altında kalan ve cansız bedeni 44 saat sonra şlam altından çıkarılan kepçe operatörü İbrahim Demir (53) son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Maden ocağından 12 yıl önce emekli olan İbrahim Demir’in, oğlunu evlendirebilmek için 4 ay önce işe başladığı öğrenildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden firmasında kepçe operatörü olarak çalışırken çalıştığı şlam havuzunun çökmesi sonucu çamur içinde kalan ve cansız bedenine 44 saat sonra ulaşılabilen İbrahim Demir gözyaşları içinde toprağa verildi.

Oğluna evlendirmek için yeniden işe başlamış

Biri evli 2 çocuk babası olan İbrahim Demir’in 12 yıl önce özel sektöre ait maden ocağından emekli olduğu ve küçük oğlu Samet’i evlendirmek için kepçe operatörü olarak 4 ay önce yeniden işe başlayan İbrahim Demir şlam havuzu çökmesi nedeniyle kepçesiyle birlikte çamurun altında kalmış ve yapılan çalışmalar neticesinde 44 saat sonra kepçenin kabinindeki cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cenkyeri Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınan Demir’in eşi Alime Demir ile oğulları Murat (30) ve Samet (26) Demir güçlükle ayakta durmaya çalışırken, kız kardeşi Fadime Demir de ’abi gitme’ diyerek sinir krizi geçirdi.

Evinin önünde yakınlarından helallik alınan İbrahim Demir’in cenazesi Cenkyeri Mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Demir’in cenaze namazını Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal kıldırdı.

Cenaze namazına Kaymakam Fatih Akkaya, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Ege Linyitleri İşletme Müdürü İsmail Ceran ve yakınları katıldı.