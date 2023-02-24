Çamlıyayla’da korkutan yangın

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında bir işyeri ve bir ev zarar gördü.

Tarsus-Çamlıyayla karayolu Belçınar Mahallesi Atdağı mevkiinde bulunan A.E.’ye ait hırdavat dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, bir anda büyüyerek, yan tarafta bulunan A.T.’ye ait eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.