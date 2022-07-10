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Çamlıca Radyo-TV Kulesi’ne yıldırım düştüğü anlar kamerada

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış esnasında Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye düşme anları kameraya yansıdı.

Asayiş 10.07.2022, 14:15
Çamlıca Radyo-TV Kulesi’ne yıldırım düştüğü anlar kamerada

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış esnasında Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye düşme anları kameraya yansıdı.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Anadolu Yakasında bulunan ve İstanbul’un siluetlerinden biri haline gelen Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yağış esnasında yıldırım düştü. Kulenin üst kısmına yıldırımın isabet etmesiyle çevreye adeta ışık saçıldı. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırımın isabet ettiği anlar kameraya anbean yansıdı.

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