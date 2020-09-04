Çamlıca gişelerinde ticari araçlara Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere yayınlanan ‘Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi’ başlıklı genelgenin ardından, İstanbul Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü Anadolu Yakası İstasyon Amirliğince, Çamlıca gişelerinde 85 araca yapılan denetimde toplamda 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

4 Eylül 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 genelgesinin ardından, Çamlıca gişelerinde, trafik ekiplerinin karadan gerçekleştirmiş olduğu denetimde, araçlar polis ekiplerince tek tek kontrol edildi. Özellikle toplu taşıma araçlarının detaylı incelendiği denetimde, kurallara uymayan sürücü ve vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Hijyen kurallarından taviz verilmedi

Ticari taksi ve otobüslerin incelendiği denetimde, hijyen kuralları kapsamında taşıtlarda bulunması zorunlu olan maske, dezenfektan gibi ekipmanların yanı sıra, sosyal mesafe, oturma düzeni ve yolcu sayısı gibi hususlar, araç içinde titizlikle kontrol edildi. Sağlık Bakanlığının hijyen kuralları kapsamında hazırlamış olduğu anket soruları da sürücülere eksiksiz bir şekilde yöneltildi.

Yapılan denetimler sonucu son günlerdeki vaka sayıları da göz önüne alındığında tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı görüldü.