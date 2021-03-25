Camiye ırkçı saldırı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde yer alan bir Türk camisine ırkçı saldırı düzenlendi. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne karşı başlattığı isyanın 200. yıldönümünde, caminin duvarlarına Yunan bayrakları çizilerek, "1821" ve "Bütün Türklere Ölüm" yazıları yazıldı. Olayla ilgili olarak Rum makamlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunan ayaklanması öven sloganlar yazılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tatar, geçmişte oldugˆu gibi bugu¨n de Kıbrıs konusu ile ilgili mu¨zakere su¨rec¸leri o¨ncesinde Rum provokasyonlarının gündeme geldiğini ifade etti. Tatar, "Gu¨ney Kıbrıs'ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya ugˆrarken, du¨n de Yunan ayaklanmasının 200. yıldo¨nu¨mu¨nde Limasol'da bulunan camimizin duvarına 'Bu¨tu¨n Tu¨rkler o¨lu¨n' s¸eklinde ırkc¸ı ve fas¸ist sloganlar yazılmıs¸tır" dedi.

Bu olayın Rum zihniyetini bir kez daha go¨zler o¨nu¨ne serdiğini savunan Tatar, "1963-1974 do¨neminde de yu¨zlerce camimizin saldırıya ugˆrayıp yerle bir edildigˆini de hatırlatmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Rum yo¨netimine o¨neride bulunan Tatar, "Bu tu¨r ırkc¸ı ve fas¸ist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an o¨nce tutuklamasıdır. Temennimiz bu yo¨ndedir" dedi.

Suçlular cezasız kalmamalı

Başbakan Hamza Ersan Saner ise yaptığı açıklamada, Limasol'da cami duvarına Yunanistan bayrakları çizilerek, “Bütün Türkler ölün” yazıları yazıldığını üzülerek öğrendiğini belirterek, camiye yapılan saldırıyı ve ırkçı tutumu kınadı.

Saner, yapılanın provakasyon olduğunu ve kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum yönetiminin, olayın faillerini bulup adalet önüne çıkartması gerektiğini belirterek, “Suçlular cezasız kalmamalı” dedi.

Güney Kıbrıs'ta daha önce camilere yapılan çeşitli saldırıların ve Güney Kıbrıs'a geçen Kıbrıs Türklerine yönelik ırkçı saldırıların hiç birinin faillerinin bulunmadığını ve tüm saldırıların cezasız kaldığına işaret eden Başbakan Saner,

“Rum hükümeti bu kadar mı aciz, bu tür saldırıların faillerini bir türlü bulup da adalet önüne çıkaramıyor. Suçluların bulunup, cezalandırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersan Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.

Üst üste saldırı oluyorsa, bunun sebebi Rum siyasi liderliğinin adım atmıyor ve sorumluları tespit edip cezalandırma yoluna gitmiyor olmasıdır

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi. Özersay, Güney Kıbrıs'ta 1821 Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümüne gönderme yapılarak bir camiye daha yine faşist saldırılar yapıldığını belirtti. Bu saldırının tam bir terbiyesizlik ve provokasyon olduğunu belirten Özersay, “Aynı yere bazen 2 kez, bazen 3 kez üst üste saldırı oluyorsa, bunun sebebi Rum siyasi liderliğinin adım atmıyor ve sorumluları tespit edip, cezalandırma yoluna gitmiyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Rum liderliğinin, caydırıcı adımlar atmaması ve suçluları yakalayarak cezalandırmaması nedeniyle bu suça adeta ortak olduğunu kaydeden Özersay, “Geçmişte de defalarca çağrı yaptık ama nafile. Bu adanın başına ne geldiyse bu zihniyete sahip olanlar yüzünden geldi” dedi.