Camiye girip cemaate hakaret eden kadın adli kontrolle serbest

Zonguldak’ta Uzunmehmet Camii’nde Mevlüt Kandili dolayısıyla düzenlenen programda cami cemaatine hakaretler yağdıran Ö.D(30)isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Uzun Mehmet Camii’nde meydana geldi.

İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan ve bir çok suçtan sabıkası bulunan Ö.D(30)isimli kadın cami cemaatine hakaretler yağdırdı.

Cami görevlilerinin haber vermesi üzerine dolaya yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ö.D isimli kadını yakalayarak ifadesini almak üzere karakola getirdi.

Karakoldaki ifadesinin ardından Ö.D isimli kadın bugün Zonguldak Adliyesine getirildi.

Adliyede hakim karşısına çıkan Ö.D isimli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.