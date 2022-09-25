Camiye giren hırsız kekle meyve suyu içip, para kutusunu çaldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde camiye giren hırsız, kek, meyve suyu ve çikolatayı alıp, para kutusunu da çalarak kayıplara karıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçede bulunan Seka Site Camii’nde meydana geldi. Dün sabah camiye gelen bir şüpheli, caminin çeşitli yerlerinde bulunan kek, meyve suyu, çikolata ve para kutusunu çaldı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Seka Site Camii Derneği eski yöneticilerinden Sezgin Özbay, “Camimiz Çaycuma-Zonguldak civarında takdirle karşılanır. Her cuma burada ay simit ikramımız, etkinliklerimiz vardır. Hep bu olaylarla gündeme geldik ama bu sefer farklı olaylarla gündeme geldik. Camimizde din görevlisi olan hocamız camiye gelince bir tuhaflık hissediyor, bana söylüyor. ‘Sezgin camide bir tuhaflık hissettim’ diyor, kameralara baktık dün itibarıyla saat 08.30 ile 08.50 arası bir delikanlının camiye gelip imamlara özel dolapları karıştırdığını, bağış kutusunu açmaya çalıştığını, içeride camiye gelen çocuklarımız için kek, meyve suyu bu tür yiyecek içecekleri içtiğini gördük. Daha sonra da imam odasının kapısını zorla açmaya çalıştığını, onu açamayınca altına bir tabure koyup imam odasının hemen sol tarafındaki havalandırma penceresinden içeriye girmeye çalıştığını gördük. Böyle bir olay başımıza ilk defa gelmedi. Buna benzer olaylar oldu, her defasında emniyete bildirdik. Hatta benim de şahit olduğum aşağıda bayan kursumuz var, orada sabahladıklarını gördük. Farklı farklı içecekler kullandıklarını gördük. Sigara içtiklerini. Sabah bayan hocamız onlarla kafa kafaya geliyor. Artık bayan hocamız kendini bir tarafa atıyor, onlar da kaçıyor. Sonrasında tekrar kendimiz de şahit olduk. Cami içerisinde yani bu bir defa değil onlarca oldu. Her defasında emniyete bildiriyoruz. Onlar da elinden geleni yapıyorlar ama biz de artık endişeliyiz, kaygılıyız. 4 ve 6 yaşlarında 30 öğrencimiz var. Aşağıda 30 tane de bayan öğrencilerimiz var. Yani birileriyle karşılaşılıyor. Bu hırsızlığı ve can yakmayı da göz önünde bulundurmuş diye düşünerekten bunu bir an önce önlemlerini almalarını rica ediyorum. Dün emniyete haber verdik polisler geldi, kamera görüntülerine baktılar incelediler. Biz de sıkıntılarımızı dile getirdik, umarım bir şeyler yaparlar. Buna benzer birçok şey oldu. Örneğin tinercilerin girmesi, yabancı maddeleri sokması, ayakkabılarla içeri girmeleri, halılara basması. Biz elimizden geldiğince onlara nasıl bir rahat ortamda ders almalarını sağlayıp daha neler yapabilir diye düşünürken bu tür olaylarla karşılaşmamız hiçte hoş değil yani, o yüzden buradan yetkililere sesleniyorum inşallah buna yakın bir zamanda çare bulurlar” dedi.

Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.