Caminin müştemilatından düşen adam hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde caminin inşaat halindeki müştemilatından düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan Selahattin Eyyübi Camii’nde meydana geldi. Ubeyt Menteş (65), namaz öncesinde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatından ilerlerken, iddiaya göre yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Menteş’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.