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Caminin musluklarını çalan zanlı tutuklandı

Çorum’da bir caminin şadırvanından musluk çalan zanlı yakalandı.

Asayiş 20.06.2022, 17:30
Caminin musluklarını çalan zanlı tutuklandı

Çorum’da bir caminin şadırvanından musluk çalan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi Fen Lisesi Sokak üzerinde bulunan bir caminin şadırvanında bulunan 24 adet musluk çalındı. Camii görevlileri tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olayın failini belirlediler. Osmancık ilçesinde çalıntı musluklar ile birlikte yakalanan zanlı gözaltına alınarak Çorum’a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde hazırlanan tahkikat evrakları ile ’Mabetten hırsızlık ve mala zarar verme’ suçundan adliyeye sevkedilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Zanlının ikametinde ele geçirilen 24 adet musluğun camii görevlisine teslim edildiği öğrenildi.

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