Caminin musluklarını 8. kez çalan hırsız tutuklandı

Bursa’da bir caminin çeşme ve tuvalet musluklarını sekizinciye çalan hırsızlar cemaati abdest alamaz, tuvalete giremez hale getirdi. Camiyi talan eden hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Son olarak caminin yeni atanan imam hatibinin dolabını açıp özel eşyaları ile camideki tarihi değeri bulunan levhaları gündüz vakti çantasına doldurup götüren kimliği belirsiz şüpheli de güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli şahsın 8 kez muslukları çalınan abdestlik kısmına girip muslukların takılıp takılmadığını kontrol etmesi de "bu kadarına da pes" dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesindeki Kefensüzen Camiine akşam saatlerinde giren kimliği belirsiz sırt çantalı bir kişi sırtındaki çantayı camide kadınların namaz kılması için ayrılan perde ile çevrilmiş bölüme bırakıp önce imama ait dolaba yöneldi. Bir süre uğraştıktan sonra dolabı açan hırsız imamın özel eşyalarını alıp çantasına doldurdu. Daha sonra hutbe bölümüne yönelen kimliği belirsiz hırsız buradan da üzerinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in isminin yazılı olduğu levhayıda çantasına koyup camiden ayrıldı. Camideki hırsızlık olayı kameralara anbean yansıdı.

Caminin yeni atanan vekil imam hatibi İbrahim Bürcü öğle namazı için camiye geldiğinde zorlanmış olan dolaptan kendisine ait eşyaların alındığını farkedince hemen güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Kayıtlardan hırsızı belirmeyen imam polisi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi SÖS Büro ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.