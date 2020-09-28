Caminin muslukları çalındı
BURSA’DA, CAMİNİN MUSLUKLARI ÇALINDI
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir caminin abdesthane ve tuvaletlerindeki musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polis, hırsızların yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, 4 gün önce sabah saatlerinde Alemdar Mahallesindeki Hacı Bayram Camiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camilerde abdesthane ve tuvaletteki muslukları söküp çaldı. Sabah saatlerinde camiye gelen görevliler, muslukların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca çalınan musluklar hayırseverler tarafından yenilenirken, bir daha böyle olayların yaşanmaması için pencerelere demir korkuluklar takıldı.
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0