Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yıldırımın isabet ettiği cami minaresinde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan Seyyid Burhanettin Camii’ne dün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareye isabet eden yıldırım sonucu hasar oluşurken, parçalar da yola savruldu. Belediye ekipleri bulvarın bir kısmını trafiğe kapatarak temizleme çalışması yaptı.

Bu sırada yoldan birinin geçmemesi de olası bir faciayı engelledi.