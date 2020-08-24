Bursa’da onardığı caminin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, İznik’e bağlı Şerefiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin çatısını onaran Cahit Barbaros (26), dengesini kaybederek yere çakıldı. Yaklaşık 17 metreden düşen genç adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cahit Barbaros, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Barbaros’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.