Camını kırarak girdiği marketi soydu

Camını kırarak girdiği marketten 8 bin liralık vurgun yapmaya çalışan hırsız, peşinde dükkan sahibini görünce çaldıklarını yere atarak kayıplara karıştı. Market kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Olay, gece 01.30 sıralarında Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Gözüne kestirdiği marketin çevresini gözetleyen bir kişi, gece sokakta kimsenin olmamasından yararlanarak yerdeki taşla marketin camını kırdı. Camı kırdıktan sonra bir süre gözden kaybolan şahıs dükkan önüne tekrar gelerek kırdığı camdan içeriye girdi. Kasadan çaldığı paraların yanı sıra sigara ve sadaka kutularını da yanına alan hırsız, kapıdan çıktıktan kısa bir süre sonra market sahibi Ayhan Atik ile kovalamaca yaşadı. Atik’in peşinden koştuğu fakat yakalayamadığı hırsız çaldıklarını yere atarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi Atik’in ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

“Kaldırım taşıyla kapıyı kırmış”

Hırsızın, çaldıkların toplam 8 bin lirayı bulduğu söyleyen Ayhan Atik, “Gece saatlerinde genç bir kişi dükkanın önüne gelmiş. Etrafı kontrol etmiş. Kimsenin olmadığını görünce de kaldırım taşıyla kapıyı kırmış. Kapıyı kırdıktan sonra kaçıp tekrar gelmiş. Bu sefer de ayağıyla kapıyı kırıp içeri girmiş. İçeride sigaraların olduğu rafa yönelmiş. Kasadaki bozuk paraları, sigaraları almış. En son da sadaka kutularını alıp dükkandan ayrılmış. Komşularımız arayıp haber verdi. Haberi alır almaz geldik. Hırsız 50 metre uzağımızdaydı. Peşinden geldiğimizi anlayınca çaldıklarının hepsini yola saçarak kaçtı. Kendisini yakalayamadık ama malzemeleri geri topladık. Hırsızı tanımıyoruz. Polise şikayette bulunduk. 8-10 bin liralık bir kaybımız olacaktı” ifadelerini kullandı.