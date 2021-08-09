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Camileri çeşmesiz bıraktılar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalındı.

Asayiş 09.08.2021, 16:37
Camileri çeşmesiz bıraktılar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalındı.

Daha evvel birçok cami şadırvanında meydana gelen çeşme hırsızlığı son olarak Bahçelievler ve Sırma Camiinde yaşandı. İki camide bulunan 5 musluk ve batarya kimliği meçhûl kişilerce yerinden sökülerek çalınırken, cami cemaati bu duruma tepki gösterdi. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar, çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Cemaat, çalınan muslukları kendi imkânları ile yenilediklerini belirterek, “Bu hırsızlığa bir anlam veremiyoruz. Allah ıslah etsin” dediler.

Polis, camideki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin peşine düştü.
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