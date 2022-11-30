Camiler tamam sıra binaların yıkımında

DÜZCE(İHA) – Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören camiler yıkıldı şimdi sırada binalar var.

Düzce’de 23 Kasım günü meydana gelen depremin yaralı sarılmaya devam ediyor. Düzce’de binaların tespit çalışması devam ederken acil yıkım kararı çıkan binalar ekipler tarafından hemen yıkılıyor. 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri’nde 3’ü cami 23 bina için acil yıkım kararı verilmişti. Cumayeri Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe merkezinde hasarlı olan camilerin yıkımını gerçekleştirdi, şimdi ise acil yıkım kararı verilen binaların yıkımlarına başlayacak. İlçede ki Yaka, Ayşe Metin ve Orta Mahalle camilerinin yıkım işlemi tamamlandı.