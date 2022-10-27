Camiden sadaka paraları ve laptop çalan şahıs yakalandı

Karabük’te, camiden sadaka paraları ve dizüstü bilgisayar çalan zanlı, Suç Araştırma Raporlama Programı (SARP) çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde Meriç Camisi’ne bir hırsızın girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri incelemesi ve ülke genelinde benzer olaylara karışan şahıslar Suç Araştırma Raporlama Programı incelemeleri ile en son Kırıkkale ili ve birçok ilde aynı nitelikte suçu işleyen, 27 ayrı suç kaydı olan M.N.B isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan otel ve yolcu sorgulamalarında M.N.B’nin Karabük’te olduğu belirlenirken, kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki ifadesinden suçunu itiraf eden zanlının, Meriç Camisi’nden çaldığı dizüstü bilgisayarı sattığı, bilgisayarın geri alınarak sahibine teslim edildiği kaydedildi.

Araştırmalarda, şahsın aynı gün Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisi’nde bulunan sadaka kutusundan da para çaldığı, ayrıca başkaca suçlardan hakkında yakalama emri olduğu belirlendi.