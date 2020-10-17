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Camiden musluk çalan hırsızlar yakalandı

GAZİANTEP’TE BİR CAMİDEN 22 ADET MUSLUK ÇALAN 2 ŞAHIS ÖNCE KAMERALARA ARDINDAN İSE POLİSE YAKALANDI. ŞAHISLAR ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Asayiş 17.10.2020, 09:19
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Camiden musluk çalan hırsızlar yakalandı

Gaziantep’te bir camiden 22 adet musluk çalan 2 şahıs önce kameralara ardından ise polise yakalandı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesinde bulunan Hacıpaşaoğlu Camii’nde gerçekleşti. Gece geç saatlerde camiye gelen şüpheliler abdesthane kısmında bulunan muslukları çaldı. Güvenlik kameralarına yakalandıklarını fark eden şüpheliler, güvenlik kameralarını da çalarak olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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