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Camiden klima kablosu çalan zanlı yakalandı

Osmaniye’de bir camide bulunan klimalara ait bakır kabloları çalan hırsızlık şüphelisi önce kameralara ardından polise yakalandı.

Asayiş 02.08.2021, 08:51
Camiden klima kablosu çalan zanlı yakalandı

Osmaniye’de bir camide bulunan klimalara ait bakır kabloları çalan hırsızlık şüphelisi önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bulunan bir caminin klimalarının çalışmadığını fark eden cami imamı yaptığı kontrollerde klimalara ait kabloları yerinde göremedi. Cami içerisinde bulunan güvenlik kameralarını izleyen cami imamı bir şahsın klimalara ait kabloları çaldığını gördü.

İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı camiye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği sevk edildi. Kamera görüntülerini izleyen ekipler kabloları çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan M.C.G. (16) olduğunu tespit etti. Yapılan saha çalışmaları sonucu şahıs metruk bir binada gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şahsın farkı tarihlerde hırsızlık amacıyla girdiği evlerden 6 adet tam altın ile 2 adet çeyrek altın çaldığı öğrenildi.
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