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Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı

Tekirdağ’da bir caminin deposundan hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı çalışması sonucu yakalandı.

Asayiş 11.06.2022, 13:38
Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı

Tekirdağ’da bir caminin deposundan hırsızlık yapan zanlı, polisin sıkı çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle Camisi’nin deposundan gönye kesme makinası ve spiral makinası çalınması üzerine harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, güvenlik kamera incelmesi ve geniş çaplı çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri şüpheli A.M.’yi çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Çalınan malzemeler yerine teslim edilirken, zanlı A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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