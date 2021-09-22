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Camiden hırsızlık şüphelisi serbest

Samsun’da caminin abdesthanesindeki depoda bulunan mutfak malzemelerini çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Asayiş 22.09.2021, 15:52
Camiden hırsızlık şüphelisi serbest

Samsun’da caminin abdesthanesindeki depoda bulunan mutfak malzemelerini çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’ndeki Osmaniye Camisi’nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin abdesthanesinin deposundan 3 adet bakır çay ocağı kazanı, 70 adet krom tabldot, 70 adet çatal-kaşık ve 7 adet demir sürahi çalındı. Olay polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık olayını 58 yaşındaki Ş.D.’nin gerçekleştirdiğini tespit ederek şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen Ş.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheli Ş.D. serbest bırakıldı.

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