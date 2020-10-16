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Camiden hırsızlık kamerada

CAMİDEN HIRSIZLIK SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Asayiş 16.10.2020, 08:51
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Camiden hırsızlık kamerada

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir camiden yapılan hırsızlık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Suluova ilçesi Bireylül Mahallesi’nde bulunan Akkiraz Camisi’ne akşam saatlerinde yatsı namazından sonra bir kişinin girdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs elindeki levyeye benzer bir cisimle sadaka kutusunun bulunduğu odaya girdi. Sadaka kutusunun içinde bulunan paraları alan şüpheli daha sonra gözden kayboldu.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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