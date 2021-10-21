Camiden çamaşır makinesinin çalınma anı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir camiden çamaşır makinesi çalan 2 şüpheli, incelenen güvenlik kamera kayıtları sonrası yakalandı. Çamaşır makinesi, satıldığı hurdacıdan alınıp cami görevlisine teslim edilirken, hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden “Konuksever Mahallesi’nde caminin çamaşır makinesini çalan hırsızlar” konulu yapılan paylaşım ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Salı günü saat 05.40 sıraları Konuksever Mahallesi’nde bulunan camiden bir çamaşır makinasının çalındığı tespit edildi. Hırsızlık olayı ile ilgili olarak elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden olayın şüphelilerinin K.Y. ve Y.Y. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şüpheliler, olaydan bir gün sonrası yakalandı. Çamaşır makinasıise hurda işi yapan M.A. isimli şahıstan alınarak camiye teslim edildi. . M.A. hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan ayrıca işlem yapıldı. Şüpheliler K.Y. ve Y.Y. hırsızlık suçundan adliyeye gönderilmek üzere gözaltına alındı.

(SM-