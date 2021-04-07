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Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

Samsun’da bir şahıs girdiği camiden müezzininin ayakkabısını alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 07.04.2021, 19:46
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Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

Samsun’da bir şahıs girdiği camiden müezzininin ayakkabısını alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Site Camisi’nde meydana geldi. Akşam namazı sonrası Müezzin Bünyamin Güdül camiden çıkmak için hazırlık yaparken ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Daha sonra güvenlik kameralarını inceleyen Müezzin Güdül, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ayakkabılarının alındığı fark etti.

Güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın önce ayakkabı beğenmek için gözlem yaptığı, daha sonra ise müezzinin ayakkabılarını alarak kayıplara karıştığı görülüyor. Güvenlik kameralarını izleyen müezzin ise, "Ayakkabılarımı parlatmıştım, keşke parlatmasaydım" dedi.

Polis, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
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