Camideki yangında Kur’an-ı Kerim yanmadı

Kahramanmaraş’ta çıkan yangında camideki her eşya zarar görürken Kur’an-ı Kerim yanmadı.

Dulkadiroğlu ilçesi Akyar Camii’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında cami kullanılmaz hale geldi. Camide her eşya zarar görürken Kur’an-ı Kerim yarmadı. Kur’an-ı Kerim itfaiye ekiplerince görevliye teslim edildi.