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Camide yangın paniği

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir caminin elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.

Asayiş 23.06.2022, 13:12
Camide yangın paniği

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir caminin elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Mevlana Mahallesi 867 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan Erenler Doğan Erbilek Cami’de elektrik kesintisi sonrasında elektrik panosunda yangın çıktı. Panodan çıktı dumanları gören cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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