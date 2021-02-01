Camide namaz kılma taklidi yaparak cep telefonunu çaldı

Gaziantep’te namaz esnasında çalan telefonunu ayağının dibine bırakan Adnan Yogun’un telefonunu hırsız, namaz kılma taklidi yaparak çaldı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan akıl almaz hırsızlık yöntemine şaşıran Adnan Yogun, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Gaziantep’te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması esnasında çalıştığı taksi durağına yakın olan camiye öğlen namazını kılmak için giden taksi şoförü Adnan Yogun namaz kıldığı esnada telefonunu camiye giren hırsıza kaptırdı. Caminin güvenlik kamerasına anbean yansıyan akıl almaz hırsızlık olayı Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde bulunan Hayri Zengin Camii’nde yaşandı. Safta namaza duran Yogun, çalmaya başlayan telefonunun sesini kısarak secdeye eğilirken ayağının dibine bırakıyor. O esnada Yogun’un arkasına gelen hırsız, namaz kılma taklidi yaparak Yogun’un arkasına oturuyor. Yogun’un secdeye gitmesini bekleyen hırsız, Yogun secdeye eğildiğinde telefonu alarak hızla camiden çıkıyor. Telefonunun çalındığını kamera kayıtlarını izledikten sonra anladığı aktaran Adnan Yogun, daha önce camide böyle bir şeyle karşılaşmadığını kaydetti.

Bu tip hırsızlık olaylarının camide sık sık olduğunu anlatan cami imamı Halil Söylemez ise hırsızların kameraya rağmen hırsızlık yapmaktan çekinmediğini dile getirdi.

“Hırsız namaz kılıyormuş gibi yaparak telefonu alıp kaçıyor”

Cami işyerine yakın olduğu için ezan okunduktan camide cemaatle namaz kılmak istediğini paylaşan Yogun, camiye gelip en ön safta farz namazına durduğunu söyledi. Namaza başladıktan sonra telefonunun çalmaya başladığını belirten Yogun, “Telefonu namaz esnasında iç cebimden çıkarıp tuşuna basarak sesini kıstım. O esnada secdeye eğilirken telefonu ayağımın kenarına koydum. Namazı bitirdikten sonra ayağımın dibine baktığımda telefonu göremedim. Telefonumun nasıl alındığını anlamadım. Namaz bittikten sonra çevreme baktım aradım ama telefonu bulamadım. Durumu hocaya ilettim. Kamera kayıtlarını inceledik. Kayıtlarda hırsızın arkadan gelip namaz kılıyormuş gibi yaparak biz secdedeyken telefonu alıp kaçtığını gördük” dedi.

“Hırsız 5 kilometre öteye yürüyerek gitmiş”

Camide daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını dile getiren Yogun, “Olaydan sonra aklıma telefona yüklediğim bir uygulama geldi. O uygulamadan telefonun konum bilgisini görebiliyorduk. Uygulamadan telefonun nerede olduğuna baktık. Camiden Şehreküstü kavşağına kadar yürüyerek gittiğini tespit ettik. Birkaç defa aradık açmadı. Sonra telefonu kapattı. Kısıtlama olduğu halde elini kolunu sallayarak buraya gelmesi tuhaf bir durum. Hiçbir uygulamaya nasıl yakalanmamış? Camiden 5 kilometre öteye yürüyerek gitmiş. Nasıl gidebiliyor?” ifadelerini kullandı.

“Hırsızları kameraya rağmen durduramıyoruz”

Camide hırsızlık olayının çok olduğunu anlatan cami imamı Halil Söylemez’de sırf bu hırsızlık olaylarından dolayı yakın zamanda kamera sistemini yenilediklerini aktardı. Kameraya rağmen hırsızları maalesef durduramadıklarını ifade eden Söylemez, “Bugünde bir arkadaşın namaz esnasında telefonu çalınıyor. Çalan telefonunu ayağın dibine bırakıyor. O esnada arkadan gelip alıp kaçıyor. Hırsızlık iyi bir şey değil ama biz bunu önleyemiyoruz. Burası Allah’ın evidir. Allah’ın evinden bir şey çalınmaz. Bu Müslüman topluma yakışmayan bir durumdur. Camimiz daha önce 9’da açılırdı. Akşam yatsı namazından sonra kapanırdı. Ancak şuan hırsızlık olaylarından dolayı her vakit aralığında camiyi kapatıyoruz. Gündüz gözüyle gelip hırsızlık yapıyorlar. Kamerayı falan hiç önemsemiyorlar bile” diye konuştu.