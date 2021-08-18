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Camide çıkan yangını söndürmeye çalışırken kendisi yandı

Bayburt’un Çayırköprü köyünde bulunan camide çocuklar kolonya ve çakmakla oynarken yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmeye çalışan 10 yaşındaki Emir Genç’in üzerine sıçrayan alevler ise yüzünde ve boynunda yanıklara neden oldu.

Asayiş 18.08.2021, 16:46
Camide çıkan yangını söndürmeye çalışırken kendisi yandı

Bayburt’un Çayırköprü köyünde bulunan camide çocuklar kolonya ve çakmakla oynarken yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmeye çalışan 10 yaşındaki Emir Genç’in üzerine sıçrayan alevler ise yüzünde ve boynunda yanıklara neden oldu.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köyü camisinde çocukların kolonya ve çakmakla oynaması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen 10 yaşındaki Emir Genç, kendisine de sıçrayan alevler sonucu yandı. Yüzünün ve boynunun büyük bölümü yanan Genç, Bayburt Devlet hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Çocuğunun camide çıkan alevleri söndürmeye çalışırken yandığını belirten Ömer Genç, “Şu an hastanedeyiz çocuğumun tedavisini yaptırıyoruz. Doktorlar çok ilgili ve gerektiği şekilde tedaviler yapılıyor. Olay anında kendim orada değildim ama söylenilene göre bir kolonya vakası daha yaşandı. Çocuğum çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. Yangınlar çıkmasın diye örnek olmaya çalışırken kendisi de çıkan alevlerle yanıyor. Caminin içerisinde çıkan ateşi üfleyerek söndürmeye çalışırken kolonya üzerine sıçrıyor. Bu şekilde çocuğum yanarak bu hale geliyor. Umarım kısa süre içerisinde iyileşir. Diğer çocuklarda bir şey yok sadece benim çocuğum söndürmeye çalıştığı için o yanmış” dedi.
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