banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Camı takarken az daha kolu kopuyordu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde esnafa yardım etmek isteyen bir genç, feci şekilde yaralandı.

Asayiş 10.06.2021, 16:21
Camı takarken az daha kolu kopuyordu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde esnafa yardım etmek isteyen bir genç, feci şekilde yaralandı.

Olay; İlçe merkezindeki pazaryerinde meydana geldi. İddialara göre; Belediye dükkânlarının bulunduğu mevkide hizmet veren esnaf Kemal Akagündüz’e yardım etmek isteyen Mustafa A.(33), ayağının rafa takılması sonucu dükkân camının üzerine düşerek ağır yaralandı. Esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi, ancak yaralının kanaması fazla olduğu için ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa A.’nın kolunda derin kesikler olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı dükkânın önüne güvenlik şeridi çekerken; yaralının çok kan kaybettiği gözlendi.

Olay anında dükkanda olan görgü tanığı Kemal Akagündüz, “Yaralanan benim arkadaşımın oğlu. Ben de burada çalışıyordum. Rafları içeri koyarken babasıyla birlikte bana yardım ettiler. Rafı içeri koyduktan sonra Mustafa’nın ayağı rafa takıldı ve dükkân camının üzerine düştü” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
26°
açık